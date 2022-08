BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 150,55 EUR. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 150,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.802 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 25.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,74 Prozent. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,27 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 223,86 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,77 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR im Vergleich zu 5.308,50 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 34,13 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

