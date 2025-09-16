BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 99,69 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 99,69 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,86 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 99,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12.593 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 31,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 21,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 295,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 138,55 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,914 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

