BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 95,84 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 95,84 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 95,52 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 96,25 USD. Zuletzt wechselten 179.855 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 188,99 USD markierte der Titel am 16.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 97,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 94,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 1,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 142,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,70 EUR – eine Minderung von 94,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.200,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

NYSE-Wert Pfizer-Aktie dennoch fester: Pfizer senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach COVID-Arzneien

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?