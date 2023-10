BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 92,38 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 92,38 EUR. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.446 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 92,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,29 USD.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,45 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,54 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

NYSE-Wert Pfizer-Aktie dennoch fester: Pfizer senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach COVID-Arzneien

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?