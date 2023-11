BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag mit Abschlägen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 91,72 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 91,72 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 91,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,64 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.482 Aktien.

Bei 177,95 EUR markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 94,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,22 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 132,43 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

