BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:18 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 113,90 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,70 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.039 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 38,73 Prozent zulegen. Am 31.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,75 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,50 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 27.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.278,30 EUR – das entspricht einem Minus von 22,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vorlegen. Am 06.05.2024 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Milliardenschwere Partnerschaft: BioNTech sichert sich zwei potenzielle Krebsmittel - BioNTech-Aktie steigt

Hot Stocks heute: Markt bricht aus - weil alle so negativ sind

BioNTech-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel für BioNTech auf 145 Dollar - BioNTech-Aktie unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com