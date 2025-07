BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 110,35 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 110,35 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 110,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 16.135 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,93 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,55 USD am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 30,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 192,39 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,637 EUR einfahren.

