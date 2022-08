BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 149,95 EUR. Bei 150,20 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,95 EUR aus. Bei 150,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 723 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 332,60 EUR markierte der Titel am 25.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 54,92 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,73 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 10,77 EUR je Aktie vermeldet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

