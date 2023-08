BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 103,50 EUR nach.

Um 09:21 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 103,50 EUR ab. Bei 103,25 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 103,55 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.370 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 71,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2023 bei 86,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 16,04 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 141,86 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,45 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,70 EUR – eine Minderung von 94,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.200,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie zieht an: BioNTech erweitert Vorstand