BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagabend südwärts

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 96,34 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 96,34 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,02 USD. Mit einem Wert von 99,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.202 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,05 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

