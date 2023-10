BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 95,53 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 95,53 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 94,75 USD. Bei 95,85 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 195.419 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 94,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 94,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR im Vergleich zu 3.200,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

