BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 92,92 EUR nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 92,92 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,80 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.370 Aktien.

Am 16.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 46,10 Prozent niedriger. Bei 83,04 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

Am 06.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

