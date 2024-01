BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 88,80 EUR abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 11:56 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 88,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 88,32 EUR. Bei 89,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 17.800 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 16.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 83,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 6,28 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,29 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag