BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 93,66 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 93,66 USD. Bei 93,67 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ 25.801 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 136,85 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 46,11 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 87,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Mit Abgaben von 6,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,29 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

