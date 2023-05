BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag gesucht

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 105,52 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.067 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,10 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,81 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 4,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,43 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 08.05.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.277,00 EUR, gegenüber 6.374,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 79,97 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

