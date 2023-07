BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 108,36 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 108,36 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 183 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 74,40 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,81 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,97 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 144,29 USD.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 79,97 Prozent auf 1.277,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,79 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

