BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 109,73 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 109,73 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,09 USD aus. Bei 108,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 101.573 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (100,81 USD). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 8,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,29 USD an.

Am 08.05.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 79,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.277,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,79 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

