BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,60 EUR zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 102,60 EUR. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,35 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.533 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 42,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 142,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

