BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 92,51 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 92,51 USD ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,40 USD ein. Bei 94,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 131.912 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 16.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 92,40 USD fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,29 USD.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,79 EUR. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 167,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 04.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

NYSE-Wert Pfizer-Aktie dennoch fester: Pfizer senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach COVID-Arzneien

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?