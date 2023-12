BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Mittag

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 103,27 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 103,27 USD abwärts. Zuletzt wechselten 212 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 74,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,79 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,19 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

