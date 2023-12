BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,0 Prozent auf 106,65 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,0 Prozent auf 106,65 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,02 USD aus. Bei 104,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 270.777 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 21,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,19 EUR je Aktie.

