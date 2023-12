BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Vormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 94,94 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 94,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 94,94 EUR. Bei 94,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.787 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 23.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 79,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,04 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 4,19 EUR im Jahr 2023 aus.

