BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag freundlich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 133,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 133,75 EUR. Mit einem Wert von 133,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.034 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 186,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 28,55 Prozent niedriger. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 07.11.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 35,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

