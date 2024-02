BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 90,57 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 90,57 USD. Bisher wurden heute 562 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,93 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 56,70 Prozent zulegen. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,29 USD aus.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet