BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 91,00 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 91,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 90,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 116.600 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 141,93 USD erreichte der Titel am 22.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 35,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet