BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.05.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 160,85 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.411 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 59,28 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,86 USD aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 14,24 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent auf 6.374,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 21,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

