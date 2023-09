BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 110,26 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 110,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 109,43 USD. Bei 110,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.063 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 41,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (95,51 USD). Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 6,45 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 EUR – das entspricht einem Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2023 aus.

