BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 93,24 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 93,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.938 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 102,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,94 USD. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 1,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,29 USD aus.

Am 07.08.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen

NYSE-Wert Pfizer-Aktie dennoch fester: Pfizer senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach COVID-Arzneien