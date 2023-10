BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 91,24 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 91,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,37 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,88 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.419 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 107,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 90,37 USD. Mit einem Kursverlust von 0,95 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 142,29 USD.

Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

