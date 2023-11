BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,46 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr bei 99,46 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 98,83 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 99,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.836 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 16.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,52 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,43 USD.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

