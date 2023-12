BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf rotes Terrain

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 105,78 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 105,78 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 195.129 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 70,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,00 USD. Mit einem Kursverlust von 16,81 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 6,98 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

