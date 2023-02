BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 131,50 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 130,30 EUR. Bei 132,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.781 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2022 bei 186,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Abschläge von 18,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 200,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 35,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com