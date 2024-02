BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 91,11 USD nach.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 91,11 USD. Bei 90,52 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.587 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 141,93 USD. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 35,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 88,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 3,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 895,30 EUR – eine Minderung von 74,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 01.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,23 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

