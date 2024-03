BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 91,28 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 91,28 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,46 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 89,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 102.878 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 136,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (85,27 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 6,58 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 120,14 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 EUR, nach 6,98 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.479,00 EUR – eine Minderung von 57,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

