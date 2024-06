BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag schwächer

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 85,78 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 85,78 USD nach. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,45 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 17.446 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 125,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 203,61 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,816 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

