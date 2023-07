BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 96,86 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich um 09:19 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 96,86 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 96,52 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,76 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 577 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 185,90 EUR an. 91,93 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2023 auf bis zu 91,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,29 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 EUR, nach 14,24 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1.277,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.374,60 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,79 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

AstraZeneca-Aktie knickt ein, BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie kaum verändert: Wegen mutmaßlichen Impfschadens kommt es zum Prozess in Rottweil gegen BioNTech