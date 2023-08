BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagmittag stärker

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 111,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 0,7 Prozent auf 111,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.018 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 41,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2023 auf bis zu 95,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 141,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 94,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR im Vergleich zu 3.200,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie zieht an: BioNTech erweitert Vorstand