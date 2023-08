BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit KursVerlusten

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 101,45 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,4 Prozent auf 101,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 100,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,50 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.041 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 07.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 141,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 06.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie zieht an: BioNTech erweitert Vorstand