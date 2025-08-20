BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 110,75 USD ab.
Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 110,75 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,78 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.564 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 35,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,33 USD an.
BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 295,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,55 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Am 09.11.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,927 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
