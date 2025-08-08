BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 110,49 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 20:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 110,49 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,76 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 106.869 Aktien.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,927 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

