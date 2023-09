BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 100,95 EUR ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 100,95 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 100,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,05 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 13.250 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 177,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,28 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2023 (86,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,92 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 167,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umsetzen können.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

