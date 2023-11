BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag in Grün

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 99,07 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 12:03 Uhr 0,2 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 9.129 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 47,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 11,17 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Eli Lilly-Aktie an der NYSE gesucht: Milliardeninvestition in neues Werk in Alzey

Dermapharm-Aktie steigt: Dermapharm profitiert von Arkopharma und Nahrungsergänzungsmitteln

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte