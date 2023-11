BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,94 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 89,94 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,56 EUR ab. Bei 90,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.301 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,95 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 49,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 83,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 132,43 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

