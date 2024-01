BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 99,00 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 99,00 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,12 USD an. Bei 98,39 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 111.552 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,66 USD erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 49,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 88,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,11 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag