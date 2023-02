BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie verlor um 04:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 127,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 127,85 EUR. Bei 130,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 24.978 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2022 auf bis zu 186,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,96 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 200,50 USD angegeben.

Am 07.11.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.087,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 35,33 EUR fest.

