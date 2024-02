Aktienentwicklung

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

22.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 93,43 USD.

Werbung

Um 16:07 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 93,43 USD. Bei 94,45 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 93,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.054 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 138,51 USD. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 32,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 88,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,81 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,29 USD. Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 20.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet. Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,23 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: BioNTech steigt bei Autolus ein - strategische Kollaboration

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images