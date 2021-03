BioNTech (ADRs)-Aktie aktuell: BioNTech (ADRs) reagiert positiv

Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 90,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 90,50 EUR. Bei 90,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.656 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,00 USD an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,10 EUR je Aktie belaufen.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten und seltenen Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert Immunologieforschung, moderne therapeutische Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

