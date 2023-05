BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 106,16 USD ab. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,49 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 78.324 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2022 auf bis zu 188,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 43,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 5,04 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,43 USD.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 5,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

