BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,5 Prozent auf 98,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 97,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,30 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.380 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. Gewinne von 89,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,60 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 146,43 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.277,00 EUR – das entspricht einem Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

