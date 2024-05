BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag freundlich

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 94,00 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 94,00 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22.266 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 33,77 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 85,27 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 9,29 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,40 USD an.

Am 06.05.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 203,61 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -1,587 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach

BioNTech-Aktie fällt nach enttäuschender Bilanz

Ausblick: BioNTech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal